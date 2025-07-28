Mersin'de Kırmızı Işıkta Kaza: Sürücü Sıkıştı, Yaralılar Var

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen dolmuşa çarpan minibüsün sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen dolmuşa arkadan çarpan minibüste sıkışan sürücü S.K.'yı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza dün akşam saatlerinde Elvanlı Caddesi Tömük kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 08 EA 030 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen S.S.B. idaresindeki 33 C 8139 plakalı Silifke Kooperatifi'ne ait dolmuşa arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle S.K. araçta sıkışırken, minibüsteki 5 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Direksiyon ile koltuk arasına sıkışan S.K. itfaiyenin özel iş makineleriyle müdahalesi sayesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mehmet DOĞANER -Kamera: ERDEMLİ(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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