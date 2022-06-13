Mersin'de kıraathaneye silahlı saldırı Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahla ateş edilen kıraathanede hasar oluştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahla ateş edilen kıraathanede hasar oluştu. Çağbaşı Mahallesi'ndeki işletmeye, kapalı olduğu saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildi. Saldırı nedeniyle işletmede hasar oluştu. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Tarsus Mersin Güncel Haberler

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