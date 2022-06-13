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Mersin'de kıraathaneye silahlı saldırı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de kıraathaneye silahlı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahla ateş edilen kıraathanede hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahla ateş edilen kıraathanede hasar oluştu.

Çağbaşı Mahallesi'ndeki işletmeye, kapalı olduğu saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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