Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü kutlandı

MERSİN'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosluğu'nun düzenlediği törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, belediye başkanları, kent protokolü, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkonsolos Mendeli, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümünü harekatın başlangıç noktası olan Mersin'de kutluyoruz. Bugün kendi şanlı bayraklarımızın altında huzur ve güven içerisinde korkusuzca yaşıyorsak bunu hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz" dedi.

Tören, halk oyunları gösterisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.