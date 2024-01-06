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Mersin'de Kepçeyle Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tarsus Mersin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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