Mersin'de Kepçeyle Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.