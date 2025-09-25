Mersin'de Keman Sanatçısı Laçin Akyol'un Ölümü Davasında Tutuklu Sürücünün Yargılanmasına Devam Edildi

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

İ.H.Ç, önceki celselerde yaptığı savunmayı tekrar etti, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Müdafi ve sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip bir önceki duruşmada "kaza yerinde keşif yapılmasına" ilişkin alınan ara karar gereği duruşmayı erteledi.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.