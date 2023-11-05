Mersin'de Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaldırıma ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.K'nin kullandığı 34 HJS 511 plakalı otomobil, Özgürlük Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaldırımın ardından refüjdeki levha direğine çarpan araç, ikiye bölündü.
Ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Güncel