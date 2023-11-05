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Mersin'de Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.