Haberler

Mersin'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilde sürücü Yakup Cengiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yakup Cengiz'in (26) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, bir köprünün bariyerine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Cengiz'in cenazesi morga konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.