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Mersin'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Aliye Teberik'e çarpan otomobil, kontrolden çıkarak TIR'a çarptı. Olayda otomobil sürücüsü ve yaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Teberik'e (65) çarpan otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde ilerleyen TIR'a çarptı. Otomobil sürücüsü Tahir Döğücü (57) ve çarptığı yaya Aliye Teberik hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara kara yolu Dörtler mevkisinde meydana geldi. Tahir Döğücü yönetimindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil, Tarsus yönüne ilerlerken iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Aliye Teberik'e çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra karşı yönden ilerleyen Ö.İ. idaresindeki 51 AJJ 051 çekici plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Döğücü'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Teberik, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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