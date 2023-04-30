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Mersin'de kayıp olarak aranan kişi sığındığı barakada bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan kişi sığındığı barakada bulundu

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan kişi kar yağışı nedeniyle sığındığı barakada bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranan kişi kar yağışı nedeniyle sığındığı barakada bulundu.

Toros Mahallesi'ndeki 1600 rakımlı Ünlük Tepesi'ne dün mantar toplamak için çıkan Adem Uçgun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Uçgun'u kar yağışı nedeniyle sığındığı barakada buldu.

Uçgun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Mersin Güncel Haberler

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