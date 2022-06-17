Mersin'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 73 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp olarak aranan 73 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Tekmen Mahallesi'nde oturan Havva Dilik'in dün akşam evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, sabah mahallenin yakınındaki bir zeytinlikte 4 çocuk annesi Dilik'in cesedini buldu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. AA / İbrahim Polat - Güncel 112 Acil Çağrı Bozyazı Tekmen Mersin Güncel Haberler

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