Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu. İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) dün sabahtan bu yana haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, Mersin Büyükşehir Arama Kurtarma ve Çamlıyayla Belediyesi ekipleri Büklüboyun mevkisinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu Delikçi, Elciburnu mevkisindeki kayalık alanda ölü bulundu. Delikçi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Çamlıyayla Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de kayıp olarak aranan çoban ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.