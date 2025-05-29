Mersin'de Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu

Mersin'de Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu
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Tarsus'ta, 25 Mayıs'tan beri kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Uğur Genç'in cesedi, Eshab-ı Kehf mağarası yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Öğretmenler Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Uğur Genç'ten 25 Mayıs'tan itibaren haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Eshab-ı Kehf mağarası yakınlarındaki ormanlık alana bırakılan 01 DJ 240 plakalı otomobilin önünde Genç'in cansız bedeni bulundu.

Cenaze, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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