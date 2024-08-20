Mersin'de Kayıp Kişi Arama Çalışması Başlatıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 44 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Tekmen Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Şuayip Çuha için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Aramalara iz takip köpeği "Temiz" ve vatandaşlar da katıldı.

En son evinin önünden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen Şuayip Çuha'nın bulunması için dronla da arama yapılıyor.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.