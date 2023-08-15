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Mersin'de Kayıp Kişi Araç İçerisinde Ölü Bulundu

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Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir kişi, araç içerisinde ölü bulundu. Bilal Evnallı'nın cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir kişi, araç içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Evnallı 5 gün önce evinen 64 KL 955 plakalı otomobille çıktı. Evnallı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları da her yerde onu ararken bugün Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesindeki derede otomobili gördü. Bunun üzerine Evnallı'nın yakınları durumu görevlilere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evnallı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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