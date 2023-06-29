Mersin'de kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde dün denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyelinin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gencin cesedi Soli sahilinin 200 metre açıklarında bulundu. Cenaze otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.