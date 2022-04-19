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Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

AA - Güncel
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Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan Nur Hamit Bilal'in eve gelmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma, AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince gece saatlerinde çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki iz takip köpekleri de aramaya katıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

AA / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil Çağrı, Çeşmeli, Mersin, Güncel, Haberler

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