Mersin'de Kaybolan 46 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Mersin'de kaybolan 46 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Yüksekoluk Mahallesi'nde bir şahsın gece hayvan ağılında yaptığı kontrolde 46 küçükbaş hayvanın yerinde olmadığını bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, hayvan hırsızlığı olabileceği düşüncesiyle araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan 46 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi. - MERSİN