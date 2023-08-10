Mersin'de Kaybolan 46 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Mersin'in Toroslar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 46 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yüksekoluk Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, koyun ve keçilerinin kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışmayla 46 küçükbaşı ormanda buldu. Hayvanları kendisine verilen çiftçi, ekiplere teşekkür etti.