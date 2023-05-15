Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldı
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Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan Rus uyruklu kişi ekiplerce kurtarıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan Rus uyruklu kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ören Mahallesi'ndeki dağlık alanda gezinti esnasında dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Rus uyruklu Anton Susharin (41) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan Susharin'i bulunduğu yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel