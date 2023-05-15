Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldı

Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan Rus uyruklu kişi ekiplerce kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan Rus uyruklu kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ören Mahallesi'ndeki dağlık alanda gezinti esnasında dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Rus uyruklu Anton Susharin (41) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralanan Susharin'i bulunduğu yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı.

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Ören Mahallesi Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title