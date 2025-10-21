Mersin'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçilerden İkisi Kurtarıldı
Mersin'in Mut ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiden 2'si itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında 1 keçi hâlâ kaybol durumda.
Hacıahmetli Mahallesi Çetdüzü mevkisinde küçükbaşlarını otlatan Erdal Büyük, sarp arazideki kayalıklara inen 3 keçisine ulaşamadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri keçilerden 2'sini çıkarıp sahibine teslim etti.
Ekipler, diğer keçiye ise ulaşamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel