Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meşelik Mahallesi kırsalında kekik toplayan vatandaşlar, kayalıklarda mahsur kalan keçinin sesini duydu.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel