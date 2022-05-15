Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler

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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meşelik Mahallesi kırsalında kekik toplayan vatandaşlar, kayalıklarda mahsur kalan keçinin sesini duydu.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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