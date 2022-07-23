Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İnsu Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla 2 keçinin yanına ulaştı.

Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yenişehir Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title