Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. İnsu Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla 2 keçinin yanına ulaştı. Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Yenişehir Mersin Güncel Haberler

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