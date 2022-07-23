Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı
AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İnsu Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.
Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla 2 keçinin yanına ulaştı.
Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel