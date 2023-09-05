Mersin'de kavşakta drift yapan sürücülere yüksek ceza

Mersin'de kavşakta drift yaptıkları belirlenen 2 sürücüye toplam 61 bin 92 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sürücülerin ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten men edildi.