Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki banka şubesinden çıkan Ç.Ö, dışarıda kendisini bekleyen E.K. ve yanındaki 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilen Ç.Ö, yanındaki tabancayla E.K'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi E.K'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi, darp sonucu yaralanan zanlı Ç.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince aranıyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Kuvayi Milliye, Toroslar, Mersin, Banka, Güncel, Haberler

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