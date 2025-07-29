Mersin'de kavgada tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Yalıevleri Mahallesi Şehit Piyade Ahmet Tor Caddesi'ndeki bir restoranın bahçesinde A.Ç. (26), A.T. (19) ve M.N. (30) ile Özcan Çam (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında M.N. tarafından tabancayla vurulan Çam, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan Çam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan zanlılardan A.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Firari şüpheliler A.T. ve M.N'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.