Mersin'de Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi 112 Sokak'ta M.E.B. ve A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında M.E.B'nin bıçakladığı A.A. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.