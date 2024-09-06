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Mersin'de karpuz yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, karpuz yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karpuz yüklü tırda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

E.G'nin kullandığı 31 HT 385 plakalı karpuz yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmındaki yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada tırın kupa ve dorse kısmına yayılan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana da sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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