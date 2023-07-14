Mersin'de Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, doğu illerinden Mersin'e kargoyla sıvı metamfetamin getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, belirledikleri bölgelerde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmada söz konusu uyuşturucunun kente geldiğini ve kargo toplama merkezinde bulunduğunu tespit eden ekipler, kargonun bulunduğu bölgede tedbir aldı. Şüphelilerin paketi almasının ardından kargo toplama merkezi çevresinden ilerleyen M.Ş.Y. ve Ö.P. operasyonla suçüstü yakalandı. Paketi inceleyen ekipler, şişelere konulmuş 3 kilogram sıvı metamfetamini ele geçirdi. M.Ş.Y. ve Ö.P. ile konuyla bağlantısı olduğu değerlendirilen S.Y. gözaltına alındı. Operasyon anbean görüntülendi. Polis, şüphelilerin kargoyu almasının ardından güzergahta ilerlemelerini kayda aldı. Ekiplerin operasyonu başlatması, zanlıların kargodan paketi aldıktan sonra güzergahta yaya ilerlemeleri ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerasınca görüntülendi.