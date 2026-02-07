Haberler

Mersin'de Kaçak Parfüm Operasyonu: 459 Adet Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de yapılan denetimlerde kargo kolilerinde gizlenmiş 459 adet kaçak parfüm bulundu, 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

MERSİN'de düzenlenen denetimlerde kargo kolilerinde gizlenmiş çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kargo kolileri içerisinde gizlenmiş halde çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
