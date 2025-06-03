Mersin'de Kardeşinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Adamı Vurarak Öldürdü

Mersin'de Kardeşinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Adamı Vurarak Öldürdü
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Mersin'de M.A. adlı 17 yaşındaki genç, ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet beslediği Rıdvan Güner'i tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra peçe takarak kaçan M.A. ve ona azmettirdiği düşünülen üç kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de M.A. (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner'i (35), çalıştığı tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Tanınmamak için peçe takıp kendisine kadın görünümü vererek saldırıyı gerçekleştiren M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E. gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Peçe takarak kendisine kadın görünümü veren kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner'e ateş edip, aynı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin Güner'i sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi. Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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