Mersin'de Kardeşine Silah Çeken Zanlıya Motosikletli Polis Müdahale Etti

Mersin'de caddede tartıştığı kardeşine tabancayla ateş etmek üzere olan zanlıya yoldan geçen motosikletli Yunus timince müdahale edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 13 Nisan'da, husumetli oldukları iddia edilen H.B. ile kardeşi C.B. arasında kavga çıktı.

Caddeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timi, tabancasını kardeşine doğrultan H.B'ye müdahale etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, caddeden geçen polis ekibinin kavgaya hızlı müdahale edip H.B'nin silahla ateş etmesini önlemesi ve çevredekileri sakinleştirmeye çalışması yer aldı.