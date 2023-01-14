Mersin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın tedavi gördüğü hastanede öldü Güncel Haberler Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti. Kavaklı Mahallesi'nde 23 Aralık 2022'de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alınan Adile Ertaş (68) Tarsus Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ertaş, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Kocası hayatını kaybetmişti Tarsus ilçesinde 23 Aralık 2022'de Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Erol ile Adile Ertaş çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirmiş, adrese giden ekipler, Ertaş çiftini evde hareketsiz halde bulmuştu. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Erol Ertaş hayatını kaybetmiş, eşi Adile Ertaş da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Aralık Tarsus Mersin Güncel Haberler

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