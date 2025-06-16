Mersin'de Karavan ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, TAG Otoyolu'nda meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde M.A.A. (68) idaresindeki yabancı plakalı karavan H.Ü. (52) idaresindeki 50 AFC 696 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavan sürücüsü ve yanında bulunan Sultan B. (53), ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultan B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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