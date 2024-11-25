Mersin'de Kar Yağışı Sebebiyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Mersin'de tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişilik aile, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışma ile kurtarıldı. Toros Mahallesi'ndeki olayda, araç iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Mersin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Toros Mahallesi Abat mevkisinde bir aracın kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 bin rakımlı bölgede mahsur kalan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı.
İş makinesi ile kara saplanan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.