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Mersin'de Kar Yağışı Sebebiyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Mersin'de Kar Yağışı Sebebiyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
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Mersin'de tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişilik aile, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışma ile kurtarıldı. Toros Mahallesi'ndeki olayda, araç iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mersin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Toros Mahallesi Abat mevkisinde bir aracın kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 bin rakımlı bölgede mahsur kalan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı.

İş makinesi ile kara saplanan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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