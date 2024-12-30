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Mersin'de Kar Sebebiyle Mahsur Kalan 30 Araç Kurtarıldı

Mersin'de Kar Sebebiyle Mahsur Kalan 30 Araç Kurtarıldı
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Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve 30 araçta mahsur kalanlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü küreme çalışmalarıyla kurtarıldı.

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar, küreme çalışmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.

Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.

Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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