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Mersin'de Kapalı Alanda Tütün Tüketimine ve Kayıtsız Çalışanlara Yüksek Ceza

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Mersin'de yapılan denetimlerde kapalı alanda tütün ürünü tüketen 5 iş yeri ile kayıtsız personel çalıştıran 4 iş yerine toplamda 579 bin 445 lira idari ceza kesildi.

Mersin'de kapalı alanda tütün ürünü tüketilen 5 ve kayıtsız personel çalıştıran 4 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince umuma açık mekanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 4 iş yerinde ise kayıtsız çalışanlar olduğu belirlendi.

Eksiklikleri nedeniyle 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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