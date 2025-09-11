Mersin'de Kanser Hastalarına Ücretsiz Ulaşım Desteği: Onkobüs Servisi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediyenin hayata geçirdiği "Onkobüs Servisi" kanser tedavisi gören vatandaşlara ulaşım desteği sunuyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan "Onkobüs Servisi" vatandaşlara hizmetini sürdürüyor.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren servis, tedavi günlerinde hastaları evlerinden alarak ilgili sağlık kuruluşlarına götürüyor.

Tedavi sürecinin ardından hastalar yine aynı araçla evlerine bırakılıyor. Özellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi yoğun tedaviler sonrası oluşan yorgunluk nedeniyle hastaneden eve dönüşte yaşanan zorluklar, bu hizmet sayesinde ortadan kalkıyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten yılbaşından bu yana 1566 hasta faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sundukları hizmet sayesinde hasta ve hasta yakınlarının yaşamına doğrudan dokunduklarını belirtti.

"Onkobüs Servisi"yle hastaların yükünü bir nebze hafifletmek istediklerine işaret eden Şener, "Kanser tedavisi gören vatandaşlarımızın sadece hastalıkla değil ulaşım gibi zorlu koşullarla da mücadele ettiklerini biliyoruz. Belediyemizin sunduğu bu destekle, hastalarımızın kendilerini yalnız hissetmemesini, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hizmetten faydalanan Mithat Köse de 1,5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirtti.

Daha önce hastaneye minibüsle gidip geldiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Evden minibüs durağına yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. Bu da vücudumdaki enfeksiyonu çoğalttı. Tedavi olduğum doktoruma bu konuyla ilgili yaşadığım zorluğu anlattım. O da bana Akdeniz Belediyesinin bu hizmetinden bahsederek başvurmamı söyledi. Bana verdiği tedavi gördüğüme dair evrakla belediyeye başvurdum ve hizmet almaya başladım. Hem Akdeniz Kaymakamına hem de belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ilgileniyorlar."???????