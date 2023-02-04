Mersin'de kanser hastalarına onkoloji transfer aracı hizmeti veriliyor Güncel Haberler Mersin Büyükşehir Belediyesince hizmete kazandırılan "onkoloji transfer aracı" kanser tedavisi görenleri evlerinden hastaneye taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesince hizmete kazandırılan "onkoloji transfer aracı" kanser tedavisi görenleri evlerinden hastaneye taşıyor. Belediyenin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca kanser hastalarının evlerinden sağlık kuruluşlarına rahat bir şekilde ulaşabilmesi için "Umut yolunu bulur" sloganıyla onkoloji transfer aracı hizmete kazandırıldı. Kanser hastalarının tedavi süresince hizmetten faydalandığı araç, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla talep edilebiliyor. Oluşturulan kayıt üzerine evlerinden alınarak hastaneye götürülen kanser hastaları, sağlık kuruluşundaki işlemlerinin ardından adreslerine bırakılıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeter Karadavut, kanser hastası 70 yaşındaki eşini hastaneye götürmek için onkoloji transfer aracı hizmetinden yararlandıklarını ve memnun kaldığını belirtti. Kaynak: AA / Güncel Mersin Umut Güncel Haberler

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