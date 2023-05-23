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Mersin'de Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Mersin'de Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

P.Ö'nün (23) kullandığı 70 E 3704 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ş.Ç. (50) idaresindeki 33 UR 935 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (18), ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel

Devlet Hastanesi Atatürk Caddesi Mersin Güncel Haberler

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