Mersin'de kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.
Mersin- Antalya D-400 kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Ç'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ç, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Güncel