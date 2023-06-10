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Mersin'de kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Mersin'de kamyonetin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Mersin- Antalya D-400 kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Ç'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ç, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Mersin Güncel Haberler

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