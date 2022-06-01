Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İlçeye uyuşturucu getirileceği iddia edilen M.D. idaresinde kamyon, takip sonucu durduruldu.

Kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasında yapılan aramalarda, 7 poşet halinde 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.D, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D. ile hareket ettiği belirlenen A.G. ve C.Ö. de Şanlıurfa'da yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Güncel

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