Mersin'de Kaldırım İzgali Yapan İşletmelere Ceza Kesildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaldırım işgali yapan işletmelere idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan ve yaya güvenliğini tehlikeye atan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde, daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren işletmelere idari para cezası verildi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmeler hakkında da tutanak tutan ekipler, iş yeri sahiplerine ruhsat çıkarmaları için 10 gün süre tanıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kaldırımların esnafın vitrin sergileme alanı olmadığını belirtti.

Kaldırımların vatandaşların güvenle yürüyebilecekleri ortak yaşam alanı olduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, bu konuda tavizsiz bir tutum sergilemektedir. Kent estetiği, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın günlük yaşam konforu için bu denetimleri artırarak sürdüreceğiz. Hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız. Esnafımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz."