Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı - Haberler

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Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de kahvehanede kadına şiddete karşı sunum yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanede sunum gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanede sunum gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Biraz Sohbet Çokça Farkındalık Projesi" kapsamında Bekirde Mahallesi'nde bir kahvehanede yapılan sunumda, çeşitli konularla ilgili bilgiler verildi.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtıldığı sunumda, kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlandı.

Projeye kapsamındaki sunumların farklı kahvehanelerde de süreceği bildirildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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