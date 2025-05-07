Mersin'de 'Kahve Bahane' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğretmenler tarafından hazırlanan 'Kahve Bahane' adlı tiyatro oyunu, aile içindeki teknolojik sorunları ele alarak izleyiciyle buluştu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğretmenlerin hazırladığı "Kahve Bahane" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan oyun, Lenger Mahallesi Muhtarlığı'nın toplantı salonunda sergilendi.
Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan aile içi problemlerin ele alındığı eser, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel