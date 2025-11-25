Mersin'de Kafede Kavga: Tekmeli-Yumruklu Anlar Kamerada

MERSİN'de bir kafedeki 2 grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yumruklu-tekmeli kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırdığı kavga, bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.