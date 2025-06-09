Mersin'de Kafa Kafaya Kaza: 7 Yaralı

Mersin'de Kafa Kafaya Kaza: 7 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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