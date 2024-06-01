Mersin'de Kadınlar İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya gelen kadınlar, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Bir zulme engel olamıyorsanız onu duyurun" ve "Stop Israel" dövizleri açtı.

Slogan atıp tekbir getiren katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, kınadı.

Eylemde ellerinde kefenli bebek maketi taşıyan çocuklar da savaşın sona ermesine yönelik slogan attı.

Katılımcılar, eylemin ardından dağıldı.