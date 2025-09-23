Haberler

Mersin'de Kadını Darbede Video Paylaşan Şahıs Gözaltına Alındı

Mersin'de darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı öne sürülen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
