Mersin'de Kadın Tır Şoförleri Yük Taşımacılığına Başladı

Mersin'deki lojistik projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayıp tır şoförlüğüne başlayan Yeliz Duman ve Ayşe Taşdemir, limanda yüklenen konteynerleri kentteki depolara ulaştırıyor.

Valilik, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Merport Lojistik'in işbirliğinde geçen yıl "Lojistiğin Kalbi Mersin" projesi hayata geçirildi.

Yük taşımacılığındaki şoför sayısının artırılmasının hedeflendiği çalışmada, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan katılımcılardan 15'i, sürücü belgelerini aldıktan sonra proje ortağı firma tarafından istihdam edildi.

İş sahibi olanlardan 45 yaşındaki Yeliz Duman ve 47 yaşındaki Ayşe Taşdemir, Mersin Limanı'nda yük taşımacılığına başladı.

Sabah tırlarının direksiyonunun başına geçen Duman ve Taşdemir, limanda yüklenen konteynerleri kentteki depolara ulaştırıyor.

"Diğer şoförler el sallıyor, tebrik ediyor"

İki çocuk annesi Yeliz Duman, AA muhabirine, tır şoförü eşinden etkilenip başladığı mesleği 9 aydır sürdürdüğünü söyledi.

İşine kısa zamanda alıştığını dile getiren Duman, "Daha önce ev hanımıydım, hiç çalışmamıştım. Kendime inandım ve başardım. İşimi hakkıyla, severek yapıyorum." dedi.

Duman, 08.00-15.00 saatlerinde görev yaptığını belirterek, "Limana gittiğimizde diğer şoförler el sallıyor, tebrik ediyor ve 'Helal olsun' diyorlar. Diğer kadın şoför arkadaşımla hem eğleniyor hem de işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

"Karavanla dünya turu hayalimizi tırla gerçekleştireceğiz"

İki çocuk sahibi Ayşe Taşdemir de meslekte ilerleyip kendi taşımacılık şirketini kurmayı hedeflediğini anlattı.

Tır kullanmayı sevdiğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kadınlar tır sürmekten korkmasın. Bu işi kadınların daha düzenli ve tertipli yapabileceğine inanıyorum. Bizi görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Eşim emekli olduktan sonra kendimize özel bir tır alıp uluslararası işler yapmak istiyoruz. Karavanla dünya turu yapmayı düşünüyorduk ama bu hayali tırla gerçekleştireceğiz."

Merport Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik de projedeki amaçlarının istihdam sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar bu sektörde ne kadar güçlü olduklarını gösterdi ve tüm aşamalardan başarıyla geçti." dedi.