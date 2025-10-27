Mersin'de Kadın Motosiklet Sürücülerine Trafik Eğitimi
Mersin'de düzenlenen trafik eğitiminde kadın motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ve koruyucu ekipmanların önemi anlatıldı.
Mersin'de polis ekiplerince kadın motosiklet sürücülerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazi Mahallesi'ndeki pazar alanında yapılan eğitime Silifke Kadın Motosiklet Kulübü üyeleri katıldı.
Programda sürücülere güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Ekipler, teorik ve uygulamalı eğitimde katılımcılara uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel